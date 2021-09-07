طلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات النحو والبلاغة والإنجليزي

انطلقت، منذ قليل، امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021، لطلاب القسمين العلمي والأدبي، وسيؤدي طلاب القسم الأدبي امتحان النحو، ولمدة ساعتين، وسيبدأ من 9 إلى 11، ويليه امتحان البلاغة، لمدة ساعتان، سيبدأ من 11:30 إلى 1:30، وسيؤدي طلاب القسم العلمي، اليوم الثلاثاء، الامتحان، في اللغة الأجنبية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن جداول الدور الثاني لامتحانات الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي 2021، والتي انطلقت امتحانات الدور الثاني في 4 سبتمبر للقسمين العلمي والأدبي معًا، بمادة الفقه، على أن تنتهي الامتحانات يوم 13 سبتمبر الجاري.

وأكد أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية الأزهرية، أن امتحانات الدور الثاني تتم وفقًا للإجراءات الاحترازية، التي اتبعها قطاع المعاهد الأزهرية في امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية.

امتحانات الدور الثاني أزهر

وأوضحت غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، أن امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، خلال الأيام الماضية سادتها حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.

وكان طلاب القسم العلمي، قد أدوا الامتحان في مواد الفقه والجبر والهندسة الفراغية، بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفقه والتوحيد، فيما أدى طلاب شعبة البعوث الإسلامية، الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي القرآن الكريم والفقه.

وذكر أن عدد طلاب الدور الثاني، بلغ أكثر من 52 ألف طالبا وطالبة بالثانوية الأزهرية، يؤدون امتحانات الدور الثاني، في 369 لجنة، على مستوى الجمهورية.

وكان قد أجرى 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة، مقسمين بين 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.