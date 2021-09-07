غدا .. قوافل طبية وبيطرية ضمن «حياة كريمة» بقرية فرسيس في الغربية

تنظم مديريات «الصحة والتضامن الإجتماعي والطب البيطري»، بمحافظة الغربية قوافل بيطرية وطبية، غدا الأربعاء، ضمن فعاليات مبادرة «حياة كريمة» لخدمة الأكثر احتياجا بقرية فرسيس التابعة لمركز زفتى .

تدشين قوافل طبية وبيطرية وغذائية بقرية فرسيس بمركز زفتى

صرح بذلك الدكتور عبد الوهاب الحضري منسق حياة كريمة بالغربية لافتا إلى أن تلك القوافل تستهدف الوصول إلي الشرائح المستحقة وفق جدول زمني لإتمام كافة المشروعات الخدمية وتحسين البنية التحتية لأكثر من 80٪ من قرى وعزب مركز زفتى .

مبادرة حياة كريمة تستهدف الفئات المستحقة

وجاء ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي سعيا في رفع كفاءه الخدمات ورعاية الأسر الأولي بالرعاية والخدمات علي مستوي محافظات الجمهورية .

من ناحية أخري باشر محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي نسب تنفيذ كافة المشروعات الجارية في مقدمتها بناء المجمع الزراعي بقرية حانوت والمقام على أرض الجمعية الزراعية بتكلفة مالية 5.225 مليون جنيه.

كما تفقد محافظ الغربية إنشاءات مدرسة إبراهيم جمال الدين الإعدادية بنطاق قرية شرشابة بتكلفة مالية تقدر ب 4.8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 22٪، وأعمال الإحلال والتجديد الجزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة بعدد 21 فصلا بتكلفة 7 ملايين جنيه، حيث وصلت نسب التنفيذ بها إلى 83٪؜.

وأشار محافظ الغربية في تصريحات صحفية أنه يناقش مسئولي هيئة الأبنية التعليمية، لتطوير مدرسة حانوت الإعدادية المشتركة والتي تخدم 19281 نسمة بتكلفة مالية 1.1 مليون جنيه ووصلت نسب التنفيذ بها إلي 15 ٪ .

أعمال بناء مجمع خدمات سنباط لخدمه الأهالي

كما باشر محافظ الغربية أعمال بناء مجمع خدمات سنباط والمقام على أرض خلف الوحدة المحلية الحالية ليخدم 5611 نسمة بتكلفة مالية 6 مليون جنيه ، ووصلت نسب الإنجاز به إلى 25٪ والمتوقع الانتهاء منه واستلامه حفاظا على صالح المواطنين وفق جدول زمني محدد .