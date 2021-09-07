محافظ قنا: استغلال مخلفات محطات الألبان في انتاج «البيوجاز»

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعًا موسعًا، اليوم، لبحث أوجه التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، في مجال إنتاج الغاز الحيوي «البيوجاز»، والسماد العضوي من مخلفات مزارع الأبقار، ومشروع الدواجن بمحطة الألبان 1 التابعة لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا.

بحوث البيوجاز

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير مركز بحوث البيوجاز بجامعة زويل وممثلا عن الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية، ووكلاء وزارة الزراعة والطب البيطري، ومدير عام شئون البيئة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ومدير مشروعات الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ قنا أن محطات الغاز الحيوي الكبيرة تعتمد على تقنية التخمير اللاهوائي في معالجة مخلفات الصرف الصحي، ومخلفات المزرعة النباتية والحيوانية لإنتاج الغاز الحيوي بطاقة إنتاجية تصل إلى 500م3/ يوم، كما ستقوم المحطة بتغذية غلايات مصنع إنتاج الألبان التابع للمحافظة بالوقود والكهرباء، بجانب إنتاج سماد عضوي نظيف وآمن وغير ضار في استخدامه لتسميد المحاصيل.

وأكد «الداودي»، على سرعة تقديم العرض الفني والنموذج الاسترشادي والتكلفة المالية للمشروع للاستفادة من المخلفات العضوية، ومخلفات الصرف الصحي كمصدر للطاقة المتجددة غير التقليدية.

عرض توضيحي عن دور الهيئة العربية للتصنيع في التعامل مع جميع أنواع الثروات العضوية

ومن جانبه، قدم الدكتور إبراهيم اسماعيل مدير مركز بحوث البيوجاز بجامعة زويل، عرضا توضيحيا عن دور الهيئة العربية للتصنيع في التعامل مع جميع أنواع الثروات العضوية سواء كانت مخلفات زراعية أو حيوانية أو منزلية أو زيوت مستعملة، والتي تعتبر خامة لإنتاج الطاقة النظيفة و تقديم الحلول المبتكرة الهندسية و البيولوجية للاستفادة القصوى من تلك المخلفات عن طريق تقنية التخمير اللاهوائي للنفايات بواسطة الكائنات الدقيقة لإنتاج الغاز الحيوي في ظل ظروف خاضعة للرقابة.