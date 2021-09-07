لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع أسعار البيض اليوم

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، ولليوم الثالث على التوالي في المزارع، وفق البورصات التي تحدد الأسعار التي يتم التعامل بها في السوق المحلي.

وارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر نحو نصف جنيه، بينما استقر «البلدي» عند 52.

البيض الأبيض يرتفع لـ40.50 جنيه.. والبلدي يستقر

وجاءت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 40.50 جنيه بدلاً من 40.

- سعر طبق البيض الأحمر ارتفع إلى 42.50 جنيه بدلا من 42.

- سعر طبق البيض البلدي استقر عند 52 جنيهًا.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن ارتفاع أسعار البيض ترتبط بآلية العرض والطلب في السوق، لافتًا إلى أنه إذا انخفضت كميات الطلب وارتفع المعروض تنخفض الأسعار بشكل كبير، والعكس صحيح.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن خلال الأشهر الماضية، تم خروج عدد كبير من المنتجين من المنظومة بسبب خسارتهم، بعد انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، نتيجة انخفاض الطلب على البيض.

وشهدت أسعار البيض الأبيض، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بقيمة نصف جنيه في مزارع إنتاج البيض؛ ما يعني ارتفاع الأسعار في محلات البيع بالتجزئة.

ويعتبر البيض البلدي، النوع الأغلى سعرًا؛ نظرا لكونه طبيعي ولم يدخل إلى عمليات التفريخ أو أي ماكينات أخرى، كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية الكثيرة المتواجدة داخل البيضة الواحدة.