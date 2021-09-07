اليوم.. طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ

يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري، طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، امتحاني «الفيزياء والتاريخ» للدور الثاني، ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة دور ثان تسير بشكل منتظم ولا يوجد أي معوقات

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان تسير بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، منوها إلى أن هناك عقوبات صارمة على جميع الطلاب الغشاشين خلال امتحانات الدور الثان.

وزير التعليم: عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة دور ثان

وأشار شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة دور ثان، تعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن جميع أوراق إجابات الامتحانات، سيتم تصحيحها إلكترونيا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، موضحا أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أى تجاوزات خلال سير أول أيام الامتحانات.

وزير التعليم: لم نرصد أي تجاوزات خلال سير أول أيام امتحانات الثانوية العامة دور ثان

وأوضح وزير التعليم، أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها علوم ورياضيات، يؤدون امتحان «الفيزياء» بإجمالي 33 ألفا و158 طالبا، كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان «التاريخ» بإجمالي 22 ألفا و201 طالب، فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان «مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)» بإجمالي عدد 29 طالبا.