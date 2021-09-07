انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال سيناء

انتظمت امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بشمال سيناء اليوم الثلاثاء بدون شكوى، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة بحسب بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمنطقة الآزهرية

بدوره قال رئيس المنطقة الآزهرية فى شمال سيناء الأزهرية محسن أبو القاسم، أنه يتابع اللجان والاطمئنان على حسن سير الامتحانات وعدم وجود شكوى، والتى كانت بدون أى شكاوى سواء من القائمين على الآمتحانات أو الطلاب.

289 طالب وطالبة يؤدون أمتحانات الدور الثانى بالمنطقة الآزهرية

ومن جانيه قال أبراهيم الفحام المسؤل الآعلامى للمنطقة الآزهرية فى بيان له أنه يؤدي الامتحانات 289 طالبا وطالبة (209 طلاب بالقسم الأدبي، و80 طالبا وطالبة بالقسم العلمي)، فيما يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحانات في مادتي : اللغة الأجنبية لمدة 3 ساعات والصرف لمدة ساعتين .. بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان فى مادتى : النحو لمدة ساعتين والبلاغة لمدة ساعتين أخرتين

انتظام عمل اللجان بأزهرية شمال سيناء

موضحا،فى البيان، أن عمل اللجان منتظم وملتزم بشكل كامل من جميع العاملين باللجان، وأن غرفة العمليات في مقر المنطقة بالعريش لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى، كما لم يتم تسجل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظينمن جانبه، قال محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب إن هناك عدة مراكز لتوزيع الأسئلة، وأنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة يومية قبل وبعد كل امتحان، حيث تعقد الامتحانات على مدار فترتين يوميا ، وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري من هذا العام.

فيما يشار أن اللجان موزعة بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء، المناطق التى بها معاهد أزهرية.