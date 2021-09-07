تفعيلا لمنظومة النقل النهري.. ميناء دمياط ينقل شحنة قمح لصوامع إمبابة

أعلن اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، مغادرة 10 وحدات نهرية تابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهري، للميناء، فى رحلة استهدفت نقل 3000 طن قمح من صوامع ميناء دمياط إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل وهو ما يعادل حمولة 60 سيارة نقل بالمقطورة.

تفعيل الاستفادة من منظومة النقل النهري

يأتي ذلك فى إطار تفعيل و تعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري وتنشيط نقل البضائع نهرياً، حيث سبق وأن وجه رئيس الهيئة إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة شحن القمح على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد.

وأضاف رئيس الهيئة في تصريح صحفي، أن نقل البضائع بصفة عامة عن طريق نهر النيل يعد أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفة، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها من خلال هذه المنظومة لما لذلك من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة، ومن المنتظر وصول مجموعة أخرى من الوحدات النهرية خلال أيام لإستكمال نقل شحنة جديدة من القمح.

جدير بالذكر أن الميناء يحتوي على محطة للنقل النهري بأطوال أرصفة 340 م وعمق 5 أمتار تتصل بنهر النيل فرع دمياط عن طريق قناة ملاحية طولها 4.5 كم .