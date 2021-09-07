9 أقسام لـ كلية الآداب جامعة دمياط.. تعرف عليها

تعد كلية الآداب جامعة دمياط واحدة من أكثر الكليات التي يقبل الطلبة والطالبات على الالتحاق بها، مرت بعدة مراحل وبدأت بمجموعة من الفصول التابعة لكلية آداب المنصورة وسميت بفصول آداب دمياط، وكان مقرها كلية الفنون التطبيقية بدمياط إلى أن تم إعلانها كلية مستقلة عن آداب المنصورة بالقرار الجمهوري رقم267 لعام 2006 ومن ثم انتقلت الكلية إلى مقر جديد بجوار كلية الزراعة وفي تلك الفترة شهدت تطورا في مختلف المجالات.

تعمل الكلية مركزا للتبادل العلمي والفكري والمهاري مع المجتمع المحيط بها ومرجعا «خدميا» في كل المجالات التاريخية والاجتماعية والإعلامية والتقنيات المرتبطة بها، ويرتبط ذلك بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقها «تعليمية وبحثية وتنموية».

أهداف الكلية

1- تطوير القدرة الإنجازية للطالب.

2- توفير المعايير الإقليمية إلى أقصى حد ممكن والمستويات العالمية إلى حد كبير للخريج.

3- الالتزام بالكيف في برامج إعداد الطالب عن الكم

4- تطوير منظومة التعليم والتعلم وتفعيل فلسفتها.

5- تحقيق الجودة الشاملة المتمثلة في خريج هذه الكلية.

6- تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

7- إعداد مخرجات قادرة على تحمل مسؤولياتها الأكاديمية وتوثيق الروابط بين الأقسام المناظرة في كليات الآداب بالجامعات العالمية حيث يتم الانتفاع من التجارب والخبرات والأساليب والضوابط التي تحقق الرصانة العلمية في مخرجات الكلية البيئية.

8- تحديث آليات المقررات الدراسية وتطوير مناهجها العلمية وفق متطلبات السوق المحلية والتطوير العلمي المتسارع في العالم ويعني هذا تحديث آليات المحتوى العام للدراسة وأساليب تنظيمها.

9- التأكيد على التكامل بين مخرجات الكلية ومتطلبات التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى إعداد الخريجين وتأهيلهم وتدريبهم بما يمكنهم من استيعاب التطورات التقنية المستقبلية .

10- التنسيق بين الاعتبارات المحلية والحفاظ على الهوية القومية وبين متطلبات العالمية في صياغة النظم والبرامج التعليمية والبحثية.

11- التوافق مع المتغيرات العالمية والانفتاح على المؤسسات والمنظمات التعليمية والبحثية العالمية.

12- ضرورة تبنى إستراتيجيات تضمن جودة العملية التعليمية داخل القاعات الدراسية والمعامل والورش التدريبية.

الأقسام العلمية

تضم كلية الآداب جامعة دمياط 9 أقسام لعل آخر الأقسام المستحدثة الآثار المصرية

- اللغة العربية

- اللغة الإنجليزية

- اللغة الفرنسية

- قسم التاريخ

- قسم الجغرافيا

- قسم علم الإجتماع

- قسم الإعلام

- قسم الآثار المصرية

- قسم الوثائق و المكتبات

الحد الأدني لتنسيق كلية الآداب جامعة دمياط

الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة دمياط 279 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكلية الآداب

- بطاقة الترشيح.

- شهادة الثانوية العامة «أصل».

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للطالب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأب.

- صورة بطاقة إثبات الشخصية للأم.

- حافظة بلاستيك عدد 2 ملف ورقي.

- الهاتف المحمول للطالب والأب.

- 8 صور شخصية 4*6.

- استمارة 2 جند.