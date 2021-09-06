أعلنت وزارة التعليم و البحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، والحدود الدنيا للكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية 2021، ومنها الإعلان عن نتيجة تنسيق كلية زراعة جامعة دمياط 2021، بجانب الكشف عن الأماكن الشاغرة لكليات الشعبة العلمية «علوم ورياضة» والشعبة الأدبية، لطلاب المرحلة الثالثة 2021، وكذلك موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2021 وموعد بدء تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2021.

نتيجة تنسيق كلية زراعة جامعة دمياط 2021: 73.41% علمي علوم

وعن نتيجة تنسيق كلية زراعة جامعة دمياط 2021، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، ممثلة في وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، أن الحد الأدنى لها توقف عند درجة 301 بنسبة 73.41%، وذلك لطلاب الشعبة العلمية علوم، وفقا لأعداد الطلاب المتقدمة للكلية بما يتناسب مع الأماكن بها.

نتيجة تنسيق كلية زراعة جامعة دمياط 2021: 64.93% علمي رياضة

وفي إطار متابعة نتيجة تنسيق كلية زراعة جامعة دمياط 2021، أوضحت الوزارة أن هناك اختلاف بين الحد الأدنى لتنسيق الكلية بالنسبة لشعبة «علمي علوم» عن تنسيق الكلية بالنسبة لشعبة علمي رياضة، حيث توقف الحد الأدنى لتنسيق كلية زراعة جامعة دمياط 2021 للشعبة علمي رياضة عند 264 درجة بنسبة 64.93%، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي أن نتيجة التنسيق انخفضت عن العام الماضي بنسبة تتراوح ما بين 8% إلى 12%، بمختلف الكليات على مستوى الجمهورية.

وعن متابعة تقدم الطلاب بأوراقهم، بعد ظهور نتيجة تنسيق كلية زراعة جامعة دمياط 2021، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم البدء في استقبال الطلاب بدءا من الأسبوع المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».