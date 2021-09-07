مصدر بالصحة يحذر من ارتفاع إصابات كورونا منتصف الشهر الجاري

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن تسجيل لقاح كورونا مصر متاح لكافة الفئات المصرية، ويتحدد موعد تلقى اللقاح ومكانه بأولوية الأمراض المزمنة أو في حالة السفر للخارج سواء للعمل أو العلاج أو للدراسة، مؤكدة التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأنه لا يوجد أي مواقع أخرى للتسجيل من خلالها ولا توجد مراكز خاصة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وأن أي مكان أو مركز خاص يروج للتطعيم ضد فيروس كورونا سوف تواجهه مسائلة قانوينة.

وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تحذر من منتصف الشهر الجاري وذلك بعد الارتفاع في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية الشهر، مضيفا أنه من المنتظر زيادة أعداد الإصابات في منتصف شهر أكتوبر وسبتمبر لفترة، مثلما حدث العام الماضي، وأوضح أن الالتزام بالإجراءات الوقائية أكثر من ما سبق يمكننا من تجاوز الموجة في ظل ارتفاع الأعداد والمنحني الوبائي الذي يصعد إلى أن يصل لمرحلة الاستقرار ثم الهبوط مرة أخرى.

توزيع لقاح جونسون آند جونسون على مراكز تطعيم المسافرين

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة تبدأ اليوم بتوزيع لقاح جونسون آند جونسون على مراكز تطعيم المسافرين وذلك بعد وصول الشحنة الثانية من لقاح جونسون اند جونسون يوم السبت الماضي، لتبدأ المراكز في تطعيم المسافرين باللقاح، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف خلال الفترة المقبلة وبالتحديد بنهاية سبتمبر الجاري، الانتهاء من تطعيم 3.2 مليون من العاملين في قطاع التربية والتعليم وطلبة الجامعات والمعاهد وموظفي وهيئة تدريس التعليم العالي.

وأشار المصدر، إلى أن تطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم سوف يكون إجباريًا، ويشمل الجميع مابين طلبة وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، وكل الوظائف المساعدة في التعليم العالي، وأن الهدف المستهدف هو تلقيح 3.2 مليون من العاملين في التعليم العالي خلال النصف الثاني من سبتمبر بالجرعة الأولى على الأقل.