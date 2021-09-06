محافظ القاهرة يتفقد مركز تطعيم لقاح كورونا بالنزهة

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لغات، بإدارة النزهة التعليمية، لمتابعة انتظام أعمال تلقي العاملين بالقطاع التعليمي اللقاح، وسير العمل والتسهيلات المقدمة لحصولهم على اللقاح بيسر وسهولة .

وتابع محافظ القاهرة سير العمل داخل المركز، وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة، والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح، كما التقى عدداً من المتواجدين بالمركز عقب تطعيمهم باللقاح.

وأشار المحافظ إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 50% من المستهدفين بالقطاع التعليمي، البالغ عددهم ما يقارب 150 ألف شاملين القائمين على العملية التعليمية والمعينين والعقود والمنتدبين والعمال بالمدارس الحكومية والخاصة خلال أسبوعين فقط من بدء حملة التطعيم.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على سرعة الانتهاء من تطعيم كافة العاملين قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وناشد المحافظ المواطنين الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس، خاصةً مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين، وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالاستيراد.

رافق المحافظ خلال جولته كل من محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الصحة.