5 مراكز لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا في الإسكندرية.. تعرف عليها

قال الدكتور وليد زاهر عبدالرحمن، مدير عام الرعاية الصحية الأساسية والطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية، إن المحافظة تضم 5 مراكز لاستقبال المسافرين للتطعيم ضد فيروس كورونا والحصول على الشهادة المعتمدة، حيث تم توزيع المراكز على جميع أنحاء المحافظة من أجل تغطية جميع الأماكن.

مراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا في الإسكندرية

وأضاف «وليد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، أن لقاح جونسون متوافر في مراكز تطعيم المسافرين للخارج، الموزعة على أحياء المحافظة، لافتاً إلى أن المراكز تستقبل يومياً المسافرين من أهالي مدينة الإسكندرية للحصول على لقاح فيروس كورونا.

أماكن مراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا في الإسكندرية

مكتب صحة المسافرين في المندرة وهو التابع لقطاع شرق الإسكندرية

مكتب صحة سموحة وهو التابع لقطاع وسط الإسكندرية

مكتب المراقبة الدولية بمنطقة الجمرك

مكتب صحة المسافرين في منطقة العامرية غرب الإسكندرية

مكتب صحة المسافرين في منطقة العجمي غرب الإسكندرية

وأشار «عبد الرحمن» إلى توزيع مكاتب صحة المسافرين لتغطية جميع أحياء المحافظة، حيث جرى تخصيص مكتب في حي شرق وآخر في حي وسط ومكتبين بقطاع غرب، وآخر بحي الجمرك ليتمكن جميع المسافرين من الحصول على لقاح كورونا والشهادة المعتمدة.

وأكد أن مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية خصّصت أرض مدينة البعوث الإسلامية، كواحد من أكبر مراكز تلقي كورونا في المدينة الساحلية ويستقبل يومياً آلاف المواطنين من أجل التطعيم بلقاح كورونا وتوفير أكثر من لقاح من أجل تغطية جميع الحالات المرضية.