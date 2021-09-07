التحريات تكشف تفاصيل خطف شقيق تاجر سيارات في الغربية

كشفت تحريات قطاع الأمن العام، تفاصيل واقعة خطف شقيق تاجر السيارات في محافظة الغربية، حيث تبين أن الحادث تم بغرض الانتقام من التاجر.

وأضافت التحريات أن المتهمين وهما مسجل خطر ونجله كانا قد اشترا سيارة من المجني عليه وتعثرا في سداد الأقساط، فقام الأخير بسحبها منهما دون رد الأقساط التي قاما بدفعها، فأقدم المتهمان على خطف الضحية «شقيق تاجر السيارات» بسيارة ميكروباص، لإجبار تاجر السيارات على حل الخلاف المالي.

وذكرت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنه تبلغ لقسم شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من تاجر سيارات مقيم بدائرة القسم، بأنه أثناء جلوسه وشقيقه رفقة سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج وله محل إقامة آخر بأسوان "له معلومات جنائية"، ونجله - مقيم بذات العنوان داخل سيارة "ميكروباص" (لا يعلم بياناتها) أعلى أحد الكباري بدائرة القسم لإنهاء خلاف بينهم حول بيع سيارة نقل للمشكو فـي حقهما، قام المذكوران بمغافلته ولاذا بالهرب بالسيارة وبرفقتهما شقيقه.

المجني عليه نجح في الهرب

وأضافت التحريات أن المجني عليه نجح في الهرب وتوجه إلى مركز شرطة دار السلام بسوهاج، وقرر بما سبق، وأمكن لرجال الأمن تحديد مكان الجناة بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج جرى استهدافهما وأمكن ضبط (المتهم الأول)، وسائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع نجل المتهم الأول لوجود خلاف مالي بين الأول والمجني عليه لسابقة شرائه سيارة منه وتعثره في سداد الأقساط، وقيام المجني عليه بالاستيلاء على السيارة وعدم رد المبالغ التي قام بدفعها فاستعان بنجله والمتهم الثالث لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

أمكن ضبط السيارة الميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم الأول للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، وكلفت المباحث بضبط المتهم الهارب.