وزير النقل: 7 مليارات تكلفة محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية.. ونسبة تنفيذها 75%

استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، تطوير ميناء الإسكندرية كجزء من تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، وبعض عناصر منظومة متعدد الوسائط والتي تنفذ لصالح ميناء الإسكندرية الكبير وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية كنموذج للموانئ المصرية كافة.

نراعي إنشاء أرصفة بأعماق تتناسب مع زيادة غاطس السفن الكبيرة

وأضاف الوزير، خلال خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي،، أنَّه جرى العمل على إنشاء وتطوير الأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمتخصصة في نوعيات محددة من البضائع لخدمة الأنشطة المختلفة من صادر ووارد وتنفيذ، مع مراعاة أن تتمّ هذه الأرصفة بأعماق تتناسب مع زيادة غاطس السفن الكبيرة وذلك في ميناء الإسكندرية الكبير، وهو ما يسمح بتحويل الميناء إلى مركز إقليمي لخدمة التجارة بالترانزيت، مع ربطه بشكل مباشر مع ميناء العين السخنة، عن طريق الكهربائي السريع لخلق محور نقل ولوجستيات لخدمة التجارة العالمية.

إنشاء جراج 5 طوابق يستوعب 4 آلاف سيارة

وتابع وزير النقل، أنَّه جرى إنشاء جراج متعدد الطوابق يتكون من 5 طوابق بإجمالي مساحة 75 ألف متر مربع، ويستوعب 4 آلاف سيارة، كما جرى إنشاء وتشغيل محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض على الأرصفة بتكلفة مالية بلغت 7 مليارات جنيه وطاقة استيعابية من 12 إلى 15 مليون طن سنويًا، بإجمالي أطوال أرصفة 2.5 كم، وأعماق تتراوح من 14.5 إلى 17.5 متر، بمساحة تخزين 560 ألف متر مربع، وبلغت نسبة تنفيذ المحطة 75% في أقل من 14 شهرًا.

إنشاء ساحات تخزين جديدة على مساحة 50 فدانًا من أراضي ظهير الميناء

وأوضح أنَّه جرى إنشاء رصيف 85/3 كمحطة تفريغ وتداول الأخشاب بطول 433 متر وعمق 15.5 متر بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه ويسمح بتراكي سفن حتى 70 ألف طن، وبلغت نسبة تنفيذه 90%، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ إنشاء ساحات التخزين الجديد على مساحة 50 فدانًا من أراضي ظهير الميناء شمال طريق «المكس» بما يسمح بتداول 3 ملايين طن بتكلفة قدرها 305 ملايين جنيه.