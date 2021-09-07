3196 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الدور الثاني بالثانوية العامة في أسيوط

يؤدى 3196 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط امتحان الدور الثانى فى مواد «التاريخ – الفيزياء عربى - إنجليزي»، فى 18 لجنة موزعين بمختلف أرجاء المحافظة وسط تكثيف أمنى وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال الأمتحان من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، أن إجمالى عدد الطلاب الذين لهم حق آداء إمتحان الدور الثانى فى مادتى التاريخ والفيزياء 3196 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء إمتحان التاريخ بلغ 1022طالبا بينما بلغ عدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحان الفيزياء عربي، 2153 طالبا وعدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحان فى الفيزياء إنجليزى 21 طالبا وطالبة.

وأضاف أنه تم التشديد على طلاب الثانوية العامة بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا لافتا إلى أنه يتم يوميا توزيع أدوات إجراءات الوقاية من كورونا على الطلاب متمثلة فى «كمامة، قفاز، كيس معقم»، كما يجرى تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب.

ومن جانب آخر سادت حالة من الهدوء بمحيط اللجان حيث منع الأمن أولياء الإمور من التواجد بمحيط اللجان كما جرى فرض كردون أمني منعا لتواجد أو إنتظار أي شخص