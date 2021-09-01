جدول امتحانات الدور الثانى للصف الثالث الثانوى 2021.. تبدأ 4 سبتمبر

قبل أيام على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021 «الدور الثاني»، تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من استعداداتها لعقد الامتحانات بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، لذلك يبحث الطلاب عن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021، والذي أعلنت عنه الوزارة، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً يوم 4 سبتمبر.

تعرف على جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021

وأضافت الوزارة، أن امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021، ستعقد بنمط الأسلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أن الامتحانات ستعقد بنظام البابل شيت، وعلى جميع الطلاب ضرورة تسليم كراسة الأسئلة للجنة الامتحانية عقب الانتهاء من الامتحانات.

امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 تعقد ورقياً

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021، ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وتعقد في أربعة نماذج أسئلة، مؤكدة أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وضع الامتحانات وفق المواصفات والمعايير الدقيقة المعترف بها في امتحانات الثانوية العامة.

وترصد «الوطن» في سطور جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021

- امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 4 سبتمبر المقبل.

- امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 5 سبتمبر.

- امتحان «الجبر والهندسة الفراغية» يوم الاثنين 6 سبتمبر.

- امتحان الفيزياء والتاريخ يوم الثلاثاء 7 سبتمبر.

- امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر.

- امتحان «الديناميكا» يوم الخميس 9 سبتمبر.

- امتحانا الكيمياء والجغرافيا يوم السبت الموافق 11 سبتمبر.

- امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية و«التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع يوم الأحد 12 سبتمبر.

- امتحان الأحياء و«الإستاتيكا» والفلسفة والمنطق يوم الاثنين 13 سبتمبر.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

- امتحان مقاييس المفاهيم في اللغة الإنجليزية يوم السبت 4 سبتمبر.

- امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الإنجليزية يوم الأحد 5 سبتمبر.

- يعقد امتحان مقاييس الفهم في اللغة العربية واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة العربية يوم الإثنين 6 سبتمبر.

- مقاييس المفاهيم في الرياضيات التطبيقية وامتحان مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا يوم الثلاثاء 7 سبتمبر.

- مقاييس المفاهيم في اللغة الأجنبية الثانية وامتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء 8 سبتمبر.

- امتحان مقاييس المفاهيم في الكيمياء يوم الخميس 9 سبتمبر.

- امتحان مقاييس المفاهيم في الفيزياء يوم السبت 11 سبتمبر.

- اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الرياضيات وامتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الأحياء والجيولوجيا يوم الأحد 12 سبتمبر.

- امتحان مقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة وامتحان مقاييس المفاهيم في الأحياء يوم الاثنين 13 سبتمبر.

- يعقد امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء يوم الثلاثاء 14 سبتمبر.