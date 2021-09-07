وزير التعليم: تأجيل بدء العام الدراسي الجديد بسبب كورونا غير وارد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2022، حال حدوث الموجة الرابعة من فيروس كورونا، غير وارد، موضحا أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالاستعداد التام للعام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن الوزارة ستستقبل نحو 19 مليون طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد، وأن الوزارة ستعمل كل ما بوسعها لتسيير العملية التعليمية بنجاح، وسط صعوبات وتحديات فيروس كورونا.

وزير التعليم: نتابع كل مستجدات وباء كورونا قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2022

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة تتابع كل مستجدات وباء كورونا بالتنسيق مع اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا، تزامنا مع الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2022، في أمان وسلام، مؤكدا أن الوزارة نجحت في تسيير عامين دراسيين متتاليين منذ ظهور جائحة فيروس كورونا، منوها إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية سيجري تعقيمها وتطهيرها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزير التعليم: تقديم محتوى تعليمي متميز في العام الدراسي الجديد 2022

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد 2022، سيكون عاما دراسيا متميزا، وسنعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف مراحل التعليم، مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل على إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية، موضحا أن مجموعات التقوية في المدارس ستكون البديل الشرعي للدروس الخصوصية، منوها إلى أن جائحة فيروس كورونا لن تكون عائقا أمام العملية التعليمية في مصر.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021 تسير بصورة منتظمة

وأشار شوقي، إلى أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021 تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات، مؤكدا أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير الامتحانات، لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي مشكلات تؤثر على سير الامتحانات.