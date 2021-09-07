السيسي: «ميناء السخنة هيتكلف 30 مليار ولو استنينا المطورين كان هيخلص في 2030»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري: «الميناء بتاع السخنة لو استمرينا على إننا ندور على مطورين، كنا ممكن نخلصه في 2030، ولو حد يقدر يشتغل ويخلصه في سنة يتفضل، والدولة المصرية الآن لها مسار مختلف عما كان، والهدف هو امتلاك قدرة حقيقية ومقومات اقتصاد حقيقية وتستفيد من موقعها، وقولنا نعمل مجموعة موانئ على البحر الأحمر ومجموعة موانئ على البحر المتوسط، ثم شبكة طرق».

وأضاف السيسي: «في طريق بيتعمل غرب الميناء، وهو محور التعمير، علشان نعمل كل حاجة وتمهد للمستثمر، وكل اللي بنقول عليه بنفذه وزيادة، وميناء زي ميناء السخنة هيتكلف حوالي 30 مليار جنيه، واللي شغاله فيه شركات مصرية كلها، والتكريك المصريين اللي بيعملوه، بتخرج الفلوس من جيب المصريين تدخل في جيبهم في حتة تانية، ثم تديني كيان على البحر الأحمر بالمستوى ده، اللي في تقديري ممكن نكون اتأخرنا على ما نوصله».