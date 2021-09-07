لجنة عليا بجامعة أسيوط لمتابعة تطعيم العاملين والطلاب بلقاح كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن تشكيل لجنة عليا تحت رئاسته، لمتابعة أعمال التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، ضمن الحملة الموسعة التي أطلقها في مطلع شهر مايو السابق لتطعيم كافة منتسبى الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والتي تتم بالتنسيق مع وزارة الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد والتى تستهدف تطعيم جميع منتسبى الجامعة وذويهم .

أعضاء اللجنة

وأوضحت الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس اللجنة، أن اللجنة تضم كذلك فى عضويتها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة أميمة الجبالي أستاذ الصحة العامة ومدير وحدة الرصد، والدكتورة هبة راشد المشرف العام علي إدارة مكافحة العدوي.

كما تضم اللجنة الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، إلى جانب عرفة أبو العلا مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية بالجامعة، والطبيبة بثينة الفاتح مدير عام الشئون الطبية، والطبيبة أسماء عبد العزيز مدير إدارة مكافحة العدوى، والطبيبة نبيلة أحمد سرور مدير إدارة التمريض بالمستشفيات الجامعية، والطبيب رضا أبو الفتوح مدير إدارة الطب الوقائي والعلاجي بالإدارة العامة للشئون الطبية، وكذلك ريهام محمود الحفناوي مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، ودينا مصطفي مدير إدارة الإعلام الجامعة، وناصر الدويني مدير إدارة الأمن الجامعي، ومنسق من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط .