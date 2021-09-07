حكاية غرق جديدة لطفل في شاطىء النخيل.. «مات قصاد إخواته ومش لاقيين جثته»

استمرارا لمسلسل حالات الغرق المتكررة في الآونة الأخيرة، على الرغم من محاولات الدولة المستمرة لحماية المترددين على الشواطئ والمسطحات المائية، لقي طفل مصرعه، إثر غرقه في شاطىء النخيل بمحافظة الإسكندرية، بينما ظل جثمانه مختفيًا لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من جهود الغواصين وفريق الإنقاذ النهري لانتشاله.

شقيق الطفل الغريق: حالة الأسرة صعبة.. ومات قصاد عين إخواته

حالة من الحزن تخيم على قرية الطفل يوسف خالد في أسيوط، عقب غرقه في مياة شاطىء النخيل، وفقًا لما قاله شقيقه محمد خالد، لافتًا إلى أن العائلة اتجهت فور الواقعة إلى الإسكندرية من أجل انتشال جثمان الصغير من المياه.

وأضاف «محمد» لـ«الوطن»، أن الأسرة في حالة يرثى لها، بعدما كانت السعادة تعمها في مصيف الإسكندرية، «يوسف نزل المياه مع إخواته البنات الساعة 6 ونصف المغرب يوم الاتنين، وفجأة المياه سحبته وغرق قدام عينيهم، الناس حاولت تنقذه لكن مالحقوش».

قائد فريق الإنقاذ: الغريق عمره 14 عاما.. واختفى بين الحاجزين الرابع والخامس

ومن جانبه، تحدث الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، وأحد المشاركين في محاولات إنقاذ غرقى الشواطئ طوال الفترة السابقة، عن الواقعة قائلًا إن الطفل الذي توفي غرقًا، في عمر 14 عاما، وجاء مع أسرته.

وأضاف «المالحي» لـ«الوطن»، أن واقعة الغرق تم إبلاغه بالأمس، وأنها وقعت في الساعات الأولى من مساء الإثنين 6 من سبتمبر الحالي، أي منذ يوم ونصف تقريبا، بعد أن اختفى بين الحاجز الرابع والخامس، كما أن فريق غواصين الخير برفقة الإنقاذ النهري يعملون لانتشال جثة الصغير.

وحذر قائد الغواصين من استهتار بعض المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في غلق الشواطئ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي يعني بالتبعية تكرار حدوث حالات الغرق، خاصة وأن الشاطئ ليس به أي منقذين، وأعداد المصطافين كبيرة منهم من يقف على الصخور ومنهم من ينزل إلى المياه.