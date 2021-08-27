انتشال جثة مجهولة لـ طفل غريق من مياه النيل بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل غريق من مياه النيل بمنطقة شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وكشف هوية المتوفي، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة غريق في مياه النيل، وعلى الفور جرى التنسيق مع قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال الجثة، وتبين أنها جثة مجهولة لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار فحص جميع بلاغات التغيب في محافظات القاهرة الكبري في محاولة لكشف هويته والتوصل لأسرته.

العثور على جثة مجهولة لـ سيدة في كرداسة

وفي سياق منفصل، تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لـ سيدة في العقد الرابع من العمر في أرض زراعية بدائرة قسم شرطة كرداسة.

وكان مأمور قسم شرطة كرداسة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة في أرض زراعية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مجهولة لسيدة في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين من خلال الفحص عدم وجود إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف هوية المتوفاه واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها.