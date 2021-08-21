انتشال جثة شاب من نيل الوراق في ظروف غامضة: غريق أم منتحر؟

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب، عُثر عليها في مياه نهر النيل بالوراق، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرّحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت باستدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة.

بلاغ جثة شاب

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من شرطة الإنقاذ النهري بانتشال جثة شاب من مياه النيل بمنطقة الوراق، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «مصطفى.ن.ع» 22 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت باستدعاء أسرته، لسماع أقوالهم حول ملابسات واقعة الوفاة.

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ويُعد حادث شاب الوراق، هو الثاني لشاب، اليوم السبت، بعد انتحار شاب من أعلى كوبري الطيران بمدينة نصر، حيث أنهى شاب في العقد الثالث من العمر حياته بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الطيران في مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، حيث تبين أن جمجمته تهشمت نتيجة السقوط من علو.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرّحت بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت باستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

وتوصلت التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، وما حصلت عليه من عمليات تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، إلى أن الشاب كان بمفرده أعلى الكوبري، وألقى نفسه من الأعلى، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية.