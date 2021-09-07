السيسي: «مستعد أدفع 100 مليار لإجراءات الميكنة عشان نقضي على الفساد»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري: «أنا قولت للدولة من حوالي 4 سنين لو تقدروا تعملو ميكنة كاملة لمصر لكل الأنشطة بتاعتنا علشان نحيد العامل البشري وإجراءاته، ولو عاوزين 100 مليار جنيه ندفعهم، وحد يقولي تدفع 100 مليار جنيه في ميكنة؟.. أيوه ندفعهم لأنه دولة زي مصر فيها 100 مليون شخص والعمل لو مميكن ميكنة كاملة حجم اللي بتشوفوه وتعانو منه مش هيبقى موجود، ولو فساد عاوزين تواجهوه بجد مش هيتواجه غير بكده.. إن البشر متتعاملش غير مع ماكينات».

البضاعة المخالفة للمعايير قبل ما تتشحن هيكون المستورد عارف إنها مش هتدخل

وأضاف الرئيس: «اتكلمنا قبل كده إنه النظام ده مادام ماشي في كل العالم مندخلهوش عندنا ليه، اللي هو بيخاطب الشركة المصدرة والقائم بعملية الاستيراد يبعتولنا الشحنة قبل ماتيجي وندي الموافقة عليها أو لأ قبل ما تتشحن من أصله، بدل ماتيجي وتتحط عندي في الميناء وتتساب وأتحمل مسؤوليتها.. البضاعة قبل ما تتشحن من البلد المصدر يكون المستورد عارف إنه البضاعة مش هتدخل وبالمناسبة مش هتنزل على الميناء أصلا.. الإجراء قد يكون صعب، ولكننا بنعمل إجراءات الدول المتقدمة بتعملها ومش هنبقى عجبة.. إحنا بنعمل اللي غيرنا سبقنا وعمله وإحنا بنحاول نحصله علشان نسهل على الناس ونضمن إنه الحاجات اللي بتخش بلدنا طبقا للمعايير ولو في حاجة فيها مخاطر مخدرات وغيرها هنسيطر عليها».