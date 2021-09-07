السيسي: «مش هنسمح بدخول أي بضائع لمصر تخالف المعايير الأوروبية»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري: «عاوزين نقول كلام وسهل للناس بعيدا عن كلام المتخصصين، إحنا متفقين إننا عاوزين نشتغل زي ما الدنيا كلها بتشتغل، فاحنا عاملين ميكنة كاملة لكل إجراءاتنا، سواء في الضرائب أو الجمارك، وكان اتفاقنا مع الحكومة إنه مارس 2022 هيكون آخر خط لكل الإجراءات، وبقول الكلام للناس في مصر علشان الشركات والناس المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللي بنعملها اللي الهدف منها تسهيل عملكو وتسهيل إجراءاتكو ويكون في قدر كبير جدا من الشفافية في الأداء، وبنتكلم عن دولة بتتعامل في مجال التجارة زي الدول، النهاردة المستورد يجيبلي من جهات فمنسمحش بدخول أي بضائع لمصر طبقا للمعايير الأوروبية، ومش هنقبل يخش مصر حاجة كده للناس، ولا أي حد يستورد أي حاجة للناس يستخدمها أسبوعين ولا 3 وتترمي».

وأضاف الرئيس: «إحنا هندخل كل البضائع اللي هتخش البلد دي طبقا للمعايير زي ما الدول المحترمة بتشتغل، وحاجتنا من شركات محترمة علشان الناس في مصر تشتري الحاجة وهي مطمنة ومش هنسمح أي مستورد يجيب أي حاجة.. مش هنوافقله، وعلشان كده الكام شهر اللي فاتو كانت إجراءات تجريبية ومن أكتوبر الجاي هنبدأ الشغل».