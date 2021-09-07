كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية التمريض جامعة طنطا 2021، مؤكداً أن الحد الأدنى لتنسيق الكلية هو 338 درجة، موضحاً أن كلية التمريض كانت ضمن قائمة الكليات التي بها أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمية، لافتاً إلى أن الوزارة أعلنت الحدود الدنيا لجميع كليات القطاع الصحي المتبقية من تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.

تنسيق كلية التمريض جامعة طنطا 2021

وأضاف «عبدالغفار» خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، أن تنسيق كلية التمريض جامعة طنطا 2021، متاح على موقع التنسيق الإلكتروني، لافتاً إلى أنه جرى إعلان الحدود الدينا لجميع كليات التمريض في مختلف الجامعات المصرية.

كليات متاحة أمام طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة

وبعد إعلان تنسيق كلية التمريض جامعة طنطا 2021، أعلنت وزارة التعليم العالي، جميع الكليات المتاحة أمام طلاب الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الثالثة وهي:

- كلية الآداب «انتساب موجه» جامعة حلوان.

- كلية الآداب «انتساب موجه» جامعة دمنهور.

- كلية الآداب «انتساب موجه» جامعة دمياط.

- كلية الآداب «انتساب موجه» جامعة موجه سوهاج.

- كلية الآداب «انتساب موجه» جامعة موجه طنطا.

- كلية الآداب «انتساب موجه» جامعة عين شمس.

- كلية الآداب «انتساب موجه» جامعة كفر الشيخ.

- كلية الآداب جامعة أسوان.

- كلية الآداب جامعة أسيوط.

- كلية الآداب بنات جامعة عين شمس.

- كلية الآداب جامعة بني سويف.

- كلية الآداب جامعة بورسعيد.

- كلية الآداب جامعة جنوب الوادي.

- كلية الآداب جامعة حلوان.

- كلية الآداب جامعة دمنهور.

- كلية الآداب جامعة دمياط.

- كلية الآداب جامعة سوهاج.

- كلية الآداب جامعة كفر الشيخ.

- كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة السويس.

- كلية الحقوق جامعة أسوان.

- كلية الحقوق جامعة أسيوط.

- كلية الحقوق جامعة بنها.

- كلية الحقوق جامعة بني سويف.

- كلية الحقوق جامعة بورسعيد.

- كلية الحقوق جامعة حلوان.

- كلية الحقوق جامعة دمياط.

- كلية الحقوق جامعة طنطا.

- كلية الحقوق جامعة عين شمس.

- كلية الحقوق جامعة مدينة السادات.

- كلية خدمة اجتماعية جامعة الفيوم.

- كلية خدمة اجتماعية «انتساب موجه» جامعة الفيوم.

- كلية خدمة اجتماعية «انتساب موجه» جامعة أسوان.

- كلية خدمة اجتماعية «انتساب موجه» جامعة أسيوط.

- كلية خدمة اجتماعية «انتساب موجه» جامعة حلوان.

- كلية خدمة اجتماعية جامعة أسوان.

- كلية خدمة اجتماعية جامعة أسيوط.

- كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان.