كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية العلوم المرحلة الثانية 2021، أمس، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، لافتة إلى أنَّه تمّ إعلان الحد الأدنى لتنسيق جميع كليات المرحلة الثانية للتنسيق، موضحة أنَّ نتيجة التنسيق متاحة عبر الموقع الإلكتروني، مشددة على جميع الطلاب بضرورة طباعة بطاقة الترشيح وتسليمها للكلية التي تمّ الترشح إليها.

تعرف على تنسيق كلية العلوم المرحلة الثانية 2021

-كلية علوم البترول والتعدين جامعة مطروح شعبة علمي علوم 353 درجة.

-كلية العلوم جامعة سوهاج 344 درجة.

-كلية العلوم جامعة دمنهور 343 درجة.

-كلية العلوم جامعة كفر الشيخ 342 درجة.

-كلية العلوم جامعة جنوب الوادي 341 درجة.

-كلية العلوم جامعة القاهرة 340 درجة.

-كلية العلوم جامعة الإسكندرية 340 درجة.

-كلية العلوم جامعة الزقازيق 340 درجة.

-كلية العلوم جامعة المنصورة 339 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق كلية العلوم المرحلة الثانية شعبة علمي علوم 2021

-كلية العلوم جامعة أسيوط 338 درجة.

-كلية العلوم جامعة طنطا 337 درجة.

-كلية العلوم جامعة عين شمس 336 درجة.

-كلية العلوم جامعة بنها 336 درجة.

-كلية العلوم جامعة المنيا 336 درجة.

-كلية العلوم جامعة المنوفية بشبين الكوم 335 درجة.

-كلية العلوم جامعة الفيوم 334 درجة.

-كلية العلوم جامعة بني سويف 334 درجة.

-كلية العلوم جامعة أسوان 334 درجة.

-كلية العلوم جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 334 درجة. درجة.

-كلية العلوم جامعة دمياط 334 درجة.

-كلية العلوم جامعة بورسعيد 334 درجة.

-كلية العلوم جامعة حلوان 333 درجة.

-كلية العلوم جامعة السويس 333 درجة.

-كلية العلوم جامعة الوادي الجديد 332 درجة.

-كلية العلوم جامعة العريش 332 درجة.

-كلية علوم بنات جامعة عين شمس 332 درجة.

-كلية علوم الأرض جامعة بني سويف 331 درجة.

-كلية علوم ثروة سمكية ومصايد جامعة كفر الشيخ 326 درجة.

-كلية علوم البترول والتعدين جامعة مطروح 324 درجة.

تعرف على تنسيق كلية العلوم المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة 2021

-كلية العلوم جامعة القاهرة شعبة علمي رياضة 291 درجة.

-كلية العلوم جامعة دمنهور شعبة علمي رياضة 288 درجة.

-كلية العلوم جامعة عين شمس شعبة علمي رياضة 286 درجة.

-كلية العلوم جامعة المنصورة شعبة علمي رياضة 286 درجة.

-كلية العلوم جامعة الزقازيق شعبة علمي رياضة 284 درجة.

-كلية العلوم جامعة طنطا شعبة علمي رياضة 283 درجة.

-كلية العلوم جامعة الارض بني سويف شعبة علمي رياضة 283 درجة.

-كلية العلوم جامعة كفر الشيخ شعبة علمي رياضة 282 درجة.

-كلية العلوم جامعة المنوفية شعبة علمي رياضة 282 درجة.

-كلية العلوم جامعة بنها شعبة علمي رياضة 282 درجة.

-كلية العلوم جامعة حلوان شعبة علمي رياضة 281 درجة.

-كلية العلوم جامعة السويس شعبة علمي رياضة 278 درجة.

-كلية العلوم جامعة دمياط شعبة علمي رياضة 278 درجة.

-كلية العلوم جامعة الفيوم شعبة علمي رياضة 277 درجة.

-كلية العلوم جامعة بورسعيد شعبة علمي رياضة 277 درجة.

-كلية العلوم جامعة قناة السويس شعبة علمي رياضة بالإسماعيلية 276 درجة.

-كلية العلوم جامعة بني سويف شعبة علمي رياضة 275 درجة.

-كلية العلوم جامعة أسوان شعبة علمي رياضة 275 درجة.

-كلية العلوم جامعة جنوب الوادي شعبة علمي رياضة 275 درجة.

-كلية العلوم جامعة أسيوط شعبة علمي رياضة 272 درجة.

-كلية علوم بنات جامعة عين شمس شعبة علمي رياضة 272 درجة.

-كلية العلوم جامعة المنيا شعبة علمي رياضة 271 درجة.

-كلية العلوم جامعة العريش شعبة علمي رياضة 271 درجة.

-كلية العلوم جامعة سوهاج شعبة علمي رياضة 270 درجة.

-كلية العلوم جامعة الوادي الجديد شعبة علمي رياضة 270 درجة.