بالأسماء.. تعرف على الأماكن الشاغرة «أدبي» تنسيق المرحلة الثالثة 2021

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أمس، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 وكذلك الكشف عن الحدود الدنيا للكليات للشعبتين العلمي والأدبي، بالإضافة إلى الإعلان عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021، والأماكن الشاغرة بالكليات للشعبتين العملي والأدبي لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بجانب الإعلان عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، والتي منها الإعلان عن الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بتنسيق المرحلة الثالثة.

تعرف على الأماكن الشاغرة بالجامعات لطلاب "أدبي" تنسيق المرحلة الثالثة 2021

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نُظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

- تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي)

المعهد التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

المعهد العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

المعهد العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

المعهد العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

المعهد العالي حاسبات ونظم تجمع أول

المعهد العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر

المعهد العالي خدمة اجتماعية المنصورة

العالي خدمة اجتماعية بنها

المعهد العالي خدمة اجتماعية سوهاج

المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان

المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة

المعهد العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

المعهد العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية ايجوث

المعهد العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

المعهد العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

المعهد العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطاالعالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

المعهد العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال

المعهد العالي للعلوم الإداريه 6 أكتوبر

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

المعهد العالي للغات 6 أكتوبرالعالي للغات بمصر جديدة

المعهد العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج العبور

المعهد العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة العبور

المعهد الفني التجاري بالروضة

المعهد الفني التجاري بالزقازيق الفني التجاري بالعريش

المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى

المعهد العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية الفراعنة

المعهد العالي إدارة أعمال الفراعنة

المعهد العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

معهد الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

المعهد الفني التجاري بأسوان

المعهد الفني التجاري بأسيوط

المعهد الفني التجاري بسوهاج الفني التجاري بشبرا

المعهد الفني التجارى بطنطا الفني التجاري بقنا

المعهد الفني للخدمة الاجتماعية بقنا الفني للفنادق بورسعيد

المعهد الفني للفنادق قنا القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية

المتوسط للخدمة الاجتماعية باسوان

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمياط

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المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

المعهد التكنولوجي العالى للإعلام بالمنيا

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

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