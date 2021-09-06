قصة إنقاذ 80 مدمنا من «مصحة التعذيب» بأكتوبر.. يديرها مسجل خطر

«ضرب وإجبار على الدواء»، كان هذا هو عنوان الحياة داخل مصحة غير مرخصة في مدينة السادس من أكتوبر، اكتوى نزلاؤها، وعددهم 80 مدمنا، بنار العيش مع مشرفين غير متخصصين، قبل أن تنهي أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة معاناتهم، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ويتم تحريرهم من هذا السجن، ويتم القبض على المشرفين بالمكان، وعددهم خمسة، يترأسهم مدير المصحة، الذي تبين أنه مسجل خطر من منطقة شبرا مصر بالقاهرة.

فيلا مؤجرة

كانت المعلومات التي جمعها ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدتها التحريات، بقيام مسجل خطر «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة، باستئجار فيلا بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة؛ وإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان «بدون ترخيص».

مدمنو المخدرات

وأكدت التحريات التي باشرها العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، احتجاز القائمين على المصحة، عددا من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

مداهمة المصحة

وتم تحرير محضر تحريات حول المكان وطبيعة نشاطه المخالف، واستئذان النيابة العامة لمداهمة المكان، حيث تمكنت قوة يقودها العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، من استهداف الفيلا المُشار إليها وضبط المتهم الرئيسي، وكذا القائمين على إدارة المصحة، وتبين أنهم 5 أشخاص، كما تبين للمقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، وجود 80 شخصا داخل الفيلا من متعاطي المواد المخدرة؛ محتجزين ومتواجدين بها.

نزلاء المصحة: «قاعدين غصب عننا»

وناقش المقدم مهداوي 6 أشخاص من النزلاء، الذين أقروا باحتجازهم والبقية داخل الفيلا عن طريق أهليتهم كرها عنهم، والتعدي عليهم وتكبيلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان، وبتفتيش المصحة عثرت الشرطة على كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية، الممنوع تداولها بدون استشارة طبية، وعدد من عينات تحاليل المخدرات، وعدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر، و 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة، ومجموعة من الأحبال والعصي المستخدمة فى التعدى على النزلاء.

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد الواحد، كما أقروا بأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في تكبيل النزلاء المحتجزين؛ لإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.