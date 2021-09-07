«مودة» ينظم دورة تدريبية لـ«المخطوبين» بمكتبة مصر العامة في دمنهور

أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية «مودة»، دورة تدريبية تستهدف الشباب والفتيات المخطوبين بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة.

التدريب يستهدف إكساب المتدربين مهارات بناء حياة أسرية مستقرة

وتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور التي تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، متضمنة محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

المحتوى التدريبي يقدمه نخبة من المتخصصين بحضور 66 مشاركا

وقدم المحتوى التدريبي نخبة من الأساتذة المتخصصين، والذي سبق أن تمّ اعتماده من خلال المجلس الاعلى للجامعات، واستفاد من التدريب 66 مشاركًا ومشاركة (33 خطيبًا - مخطوبة)، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين.

وافتتح التدريب كلاً من رندة فارس مدير مشروع «مودة»، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ومحمد السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة.

جدير بالذكر، أنَّ مشروع «مودة» يهدف إلى المساهمة في دعم جهود الدولة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية ومعالجة كل الجوانب الإجتماعية والنفسية والصحية والدينية في العلاقات الاسرية بما يحمله من كل القيم والمعاني والمهارات الخاصة، من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتدريبهم وتثقيفهم من النواحي العلمية من خلال محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية.