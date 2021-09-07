تشريح جثة خادمة سقطت من «الخامس» بالبساتين.. وأسرتها: تعرضت للتعذيب

قررت نيابة البساتين تشريح جثة خادمة، لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بسقوط خادمة من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة، وتم نقلها إلى المستشفى.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين سقوط شيرين محمد حسن في العقد الثالث من العمر من شرفة الشقة التي تعمل بها كخادمة.

وأضافت التحريات أن الفتاة تعرضت لإصابات بالغة دخلت على أثرها الرعاية المركزة، وبسؤال أهليتها اتهموا الأسرة التي تعمل لديها ابنتهم بارتكاب الواقعة.

وأشاروا إلى أن الأسرة التي تعمل ابنتهم لديها، عذبوها بسبب فقدان مبلغ مالي، حيث اتهموها بسرقته وتعدوا عليها بالضرب.

وفاة الخادمة

وبالأمس تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، إخطارا من المستشفى بوفاة الخادمة، حيث جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

أم تلقي بابنتها من الطابق الخامس بمساعدة شقيقها في البساتين

شهدت منطقة البساتين في القاهرة الشهر الماضي، واقعة مصرع فتاة تدعى، دنيا أسامة نبيل، 17 سنة، طالبة، إثر سقوطها من الطابق الخامس.

وكشفت التحريات عن أن والد المجني عليها وخالها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب رفضها إتمام الزواج من أحد شباب المنطقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أم وخال المجني عليها وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.