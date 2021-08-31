الطب الشرعي ينتهى من تشريح جثتي «زوجي مدينة نصر»

قال مصدر بالطب الشرعي، إن مشرحة زينهم انتهت من إجراء الصفة التشريحية لجثة ربة منزل زهراء مدينة نصر التي قتلت علي يد زوجها بطلق خرطوش، كما انتهت من تشريح جثة الزوج الذي انتحر بعد قتلها بالقفز من الطابق الخامس.

وأضاف المصدر، أنه من خلال إجراء الصفة التشريحية للزوجة المدعوة «فاطمة. ح» في العقد الرابع من العمر تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين إصابتها بطلق خرطوش في الرأس أدى إلى وفاتها في الحال، وأخذت لجنة التشريح عينات معوية من جثة المجني عليها وأرسلتها إلى المعمل الطبي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها.

تحليل الكشف عن المخدرات لجثة الزوج المنتحر

وأوضح المصدر أنه من خلال تشريح جثة الزوج «عبد المنعم. خ» في العقد الخامس من العمر، تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين إصابته بنزيف في المخ وتهشم في عظام الجمجمة نتيجة الارتطام بجسم صلب، وأخذت لجنة التشريح عينات من جثة المتوفي أرسلتها إلى المعمل الطبي لتحليلها، وكذلك عينة دماء من جثة المتوفي وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لمعرفة إن كان يتعاطى أي من أنواع المخدرات قد تكون دفعته لارتكاب الجريمة من عدمه.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا بسقوط شخص من الطابق الخامس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال لمحل البلاغ عثرت الأجهزة الأمنية على جثة المدعو «عبد المنعم. ح» في العقد الخامس من العمر وموظف بالمعاش، وبالفحص تبين أنه يرتدى كامل ملابسه كما تبين إصابته بنزيف وتهشم في عظام الجمجمة، وبالصعود إلى الشقة التي قفز منها، عثرت قوات الأمن على جثة زوجته المدعوة «فاطمة. ح» في العقد الرابع من العمر وسط بركة من الدماء، وبالفحص تبين إصابتها بطلق خرطوش، وبالتفتيش عثر على بندقية خرطوش وطلق فارغ بجوار جثة المجني عليها، وكشفت التحريات وقوع مشادة بين الزوجين ما أدى إلى قيام الزوج بقتل زوجته ثم قفز من شرفة الشقة منتحرا، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت تشريح الجثتين وصرحت بالدفن واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.