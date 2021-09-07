السيسي يدشن وحدات جديدة للسكة الحديد: «دفعنا كتير ومش هسمح إننا نخسرها»

دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض الوحدات الجديدة الخاصة بالسكة الحديد بميناء الإسكندرية، وأصدرت الوحدات صافرات التحية للرئيس السيسي، قبل تفقده لتلك الوحدات من الداخل.

وشدد الرئيس السيسي، خلال الجولة، على أن كفاءة التشغيل للوحدات الجديدة تأتي من كفاءة الأداء الاقتصادي: «لو مفيش أداء اقتصادي مظبوط الحاجات الجديدة دي بعد 5 سنين هنخسرها وهنبقى محتاجين نستلف تاني علشان نشتري.. لأ مش هيحصل.. آه جبنا الجديد وبنحدث وبنعمل كل شيء ولكن التكلفة المالية بتاعة الشغل مفيهاش كلام.. لو عاوزين تحافظو على بلدكم تبقى كده».