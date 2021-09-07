السيسي للمستوردين: «مش هغلّبكم.. لكننا أنفقنا مليارات على ميكنة الموانئ»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي «بقول للمستوردين بداية من مارس 2022 كل البضائع اللي هتخش مصر هتكون طبقًا للمعايير الأوروبية، وندي فرصة للمستوردين ينتبهوا لما ييجوا يتعاقدوا، لازم يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير، ولو مش هنبقى جاهزين في مارس 2022 قولولي».

السيسي: لو مش هتبقوا جاهزين في مارس 2022 قولولي.. ومعيط: من 31 ديسمبر كمان يا ريس

وردّ الدكتور محمد معيط وزير المالية على الرئيس السيسي بقوله: «هنبقى جاهزين، وفي 31 ديسمبر العام الجاري كمان ياريس»، ليعلق الرئيس السيسي: «خلينا نقول المنظومة كلها تكمل بالذكاء الاصطناعي، وكله مارس 2022».

ومعيط: مش عاوز أقولكم عن حجم المليارات اللي أنفقت على ميكنة الموانئ

وأضاف الرئيس السيسي: «بقول للمستورد، أنا مش هغلبك معايا ومش هيحصل اللي كان بيحصل قبل كدا، الفريق كامل بيتكلم عن تطوير الموانئ بالشكل وبنية أساسية ومنظومة، ولكن المنظومة المالية التي تدير هذا الأمر؛ تمّ تطويرها بالميكنة الكاملة، ومش عاوز أقولكم عن حجم المليارات اللي أنفقت في هذا الأمر علشان المنظومة دي».