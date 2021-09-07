بث مباشر.. جولة تفقدية للرئيس السيسي بميناء الإسكندرية البحري

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية في ميناء الإسكندرية البحري، ومن المقرر أنَّ يطلع الرئيس، على عملية تطوير مرافق الميناء، خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة، وذلك عقب الاحتفالية التي شهدها بالميناء للوقوف على عمليات التطوير والإنجاز في الميناء.

وتقدم «الوطن» لمتابعيها بث مباشر لجولة الرئيس التفقدية للميناء، التي بدأت بالقاعة التاريخية لميناء الإسكندرية.