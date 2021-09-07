علي الحجار يحتفل بعيد ميلاد شقيقه: «صاحب الفضل عليا»

حرص الفنان علي الحجار، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه الفنان أحمد الحجار، لاسيما مؤكدًا أنه يدين له بالكثير من الفضل خلال مشواره الفني.

وكتب علي الحجار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «كان نفسي لو خلفت ولد اسميه أحمد علي اسم أخويا أحمد، مش بس لأننا كنا دايمًا مرتبطين ببعض جدًا لإن فارق السن بيننا سنة ونص.. لأ كمان لإن أحمد أخويا له فضل كبير عليّه فنيآ».

وأضاف علي الحجار: «من أول لحن عملهولي في ألبوم أعذريني اللي باع أكتر من 4 مليون نسخة وبعده ألبوم الأحلام وبعدين أنا بيكي ياسمرة أكون ولما الشتا يدق البيبان وبحبك وانطلق عصفور وعشرات الألحان في الألبومات والمسرحيات».

وتابع: «سبحان الله يتولد إبني في نفس اليوم اللي اتولد فيه أحمد أخويا يوم الأربعاء ٧ سبتمبر وطبعا فهمت إن ده ترتيب ربنا مش مجرد صدفة وحققت رغبتي بإن يكون إسم إبني أحمد على اسم عمه أحمد.. كل سنة وانت طيب يا احمد».

سيرة ومسيرة أحمد الحجار

يذكر أنّ أحمد الحجار، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن «أعذرينى» ﻷخيه علي الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء.

ولحن أحمد الحجار، للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم «أمريكا شيكا بيكا» ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية «عود» هي بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.