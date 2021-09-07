تعرف على تنسيق كلية علوم مرحلة ثانية 2021: حد أدنى 332 درجة علمي علوم

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق كلية علوم مرحلة ثانية 2021 بالدرجات بالجامعات الحكومية لشعبة العلمي «علوم ورياضة»، والكشف عن الحدود الدنيا للكليات بمختلف الجامعات المصرية، بجانب إعلان الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الشعبة العلمية «علوم ورياضية» والشعبة الأدبية بمختلف الجامعات وموعد انطلاقها، وموعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك ما يقرب من 100 ألف مكان متاح لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بكليات الجامعات الحكومية.

الحدود الدنيا لتنسيق كلية علوم مرحلة ثانية 2021

علوم سوهاج: 344 درجة

علوم دمنهور: 343 درجة

علوم كفر الشيخ: 342 درجة

علوم جنوب الوادي: 341 درجة

علوم القاهرة: 340 درجة

علوم الإسكندرية: 340 درجة

علوم الزقازيق: 340 درجة

علوم المنصورة: 339 درجة

علوم أسيوط: 338 درجة

علوم طنطا: 337 درجة

علوم عين شمس: 336 درجة

علوم بنها: 336 درجة

علوم المنيا: 336 درجة

علوم المنوفية بشبين الكوم: 335 درجة

علوم الفيوم: 334 درجة

علوم بني سويف: 334 درجة

علوم أسوان: 334 درجة

علوم قناة السويس بالإسماعيلية: 334 درجة

علوم دمياط : 334 درجة

علوم بور سعيد : 334 درجة

علوم حلوان : 333 درجة

علوم السويس: 333 درجة

علوم الوادي الجديد : 332 درجة

علوم العريش: 332 درجة

تنسيق كلية علوم مرحلة ثانية 2021: الشعبة الرياضية

علوم الإسكندرية رياضة : 293 درجة

علوم القاهرة رياضة : 291 درجة

علوم دمنهور رياضة: 288 درجة

علوم عين شمس رياضة: 286 درجة

علوم المنصورة رياضة : 286 درجة

علوم الزقازيق رياضة : 284 درجة

علوم طنطا رياضة: 283 درجة

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم : 282 درجة

علوم بنها رياضة : 282 درجة

علوم حلوان رياضة : 281 درجة

العلوم الزراعية البيئية العريش : 279 درجة

علوم السويس رياضة: 278 درجة

علوم دمياط رياضة : 278 درجة

علوم الفيوم رياضة: 277 درجة

علوم بور سعيد رياضة : 277 درجة

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية: 276 درجة

علوم بني سويف رياضة : 275 درجة

علوم أسوان رياضة : 275 درجة

علوم جنوب الوادي رياضة: 275 درجة

علوم أسيوط رياضة : 272 درجة

علوم المنيا رياضة: 271 درجة

علوم العريش رياضة: 271 درجة

علوم سوهاج رياضة: 270 درجة

علوم الوادي الجديد رياضة : 270 درجة