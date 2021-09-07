تعرف على تنسيق كلية علوم مرحلة ثانية 2021: حد أدنى 332 درجة علمي علوم
كتب:
أحمد أبوضيف
11:52 ص | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
جامعة القاهرة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق كلية علوم مرحلة ثانية 2021 بالدرجات بالجامعات الحكومية لشعبة العلمي «علوم ورياضة»، والكشف عن الحدود الدنيا للكليات بمختلف الجامعات المصرية، بجانب إعلان الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الشعبة العلمية «علوم ورياضية» والشعبة الأدبية بمختلف الجامعات وموعد انطلاقها، وموعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك ما يقرب من 100 ألف مكان متاح لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بكليات الجامعات الحكومية.
الحدود الدنيا لتنسيق كلية علوم مرحلة ثانية 2021
علوم سوهاج: 344 درجة
علوم دمنهور: 343 درجة
علوم كفر الشيخ: 342 درجة
علوم جنوب الوادي: 341 درجة
علوم القاهرة: 340 درجة
علوم الإسكندرية: 340 درجة
علوم الزقازيق: 340 درجة
علوم المنصورة: 339 درجة
علوم أسيوط: 338 درجة
علوم طنطا: 337 درجة
علوم عين شمس: 336 درجة
علوم بنها: 336 درجة
علوم المنيا: 336 درجة
علوم المنوفية بشبين الكوم: 335 درجة
علوم الفيوم: 334 درجة
علوم بني سويف: 334 درجة
علوم أسوان: 334 درجة
علوم قناة السويس بالإسماعيلية: 334 درجة
علوم دمياط : 334 درجة
علوم بور سعيد : 334 درجة
علوم حلوان : 333 درجة
علوم السويس: 333 درجة
علوم الوادي الجديد : 332 درجة
علوم العريش: 332 درجة
تنسيق كلية علوم مرحلة ثانية 2021: الشعبة الرياضية
علوم الإسكندرية رياضة : 293 درجة
علوم القاهرة رياضة : 291 درجة
علوم دمنهور رياضة: 288 درجة
علوم عين شمس رياضة: 286 درجة
علوم المنصورة رياضة : 286 درجة
علوم الزقازيق رياضة : 284 درجة
علوم طنطا رياضة: 283 درجة
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم : 282 درجة
علوم بنها رياضة : 282 درجة
علوم حلوان رياضة : 281 درجة
العلوم الزراعية البيئية العريش : 279 درجة
علوم السويس رياضة: 278 درجة
علوم دمياط رياضة : 278 درجة
علوم الفيوم رياضة: 277 درجة
علوم بور سعيد رياضة : 277 درجة
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية: 276 درجة
علوم بني سويف رياضة : 275 درجة
علوم أسوان رياضة : 275 درجة
علوم جنوب الوادي رياضة: 275 درجة
علوم أسيوط رياضة : 272 درجة
علوم المنيا رياضة: 271 درجة
علوم العريش رياضة: 271 درجة
علوم سوهاج رياضة: 270 درجة
علوم الوادي الجديد رياضة : 270 درجة
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