تغيير اسم «حاسبات ومعلومات سوهاج» إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 26 من شهر أغسطس الماضي، قرار بتغيير مسمى كلية «حاسبات ومعلومات سوهاج»، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بالكلية قبل صدور القرار، وتهدف الكلية إلى تقديم برامج أكاديمية وبحثية وتدريبية مع إعطاء المشورة وتقديم الاستشارات المختلفة فى مجال الحاسبات والمعلومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتسعى الكلية لتكوين قاعدة علمية وبحثية وتقنية عالية فى نفس ذات التخصص لخدمة المجتمع ولتلبية متطلبات سوق العمل.

«حاسبات ومعلومات سوهاج» سيكون لها دور في الاقتصاد الرقمي

وتلعب «حاسبات ومعلومات سوهاج» سابقا، كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، حاليا، بأقسامها المختلفة دورا هاما فى تشكيل عقل الخريجين وذلك من خلال الدراسة الأكاديمية والعملية التى تقدمها، وتهدف برامج الكلية الحاسبات إلى إكساب الخريجين درجة علمية مميزة في علوم الحاسب ونظم والمعلومات وشبكات الحاسب مع التركيز على الجانب التطبيقى فيها، وإعداد خريج يخدم مجتمعه وقادر على تصميم برامج وتحليل البيانات واستخلاص النتائج منها.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إن كلية الذكاء الاصطناعي، تسعى لأن يكون لها دورا فى التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذى أصبح يقود كل اقتصادات العالم، والدولة اتجهت مؤخراً الي التحول الرقمي بصفة عامة والذكاء الاصطناعي خاصة، موضحا أن إنشاء الكلية أحدث نقلة كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال مواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم.

وأضاف «عبد الخالق»، في تصريح صحفي، أن كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي تضم أقسام، «علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات وشبكات الحاسب، وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، وبرنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات».

جدير بالذكر أن الكلية يدرس بها 155 طالبًا بالفرقة الأولى، و378 طالبًا بالفرقة الثانية، و18 طالبًا بالبرامج الخاصة، وأعلنت الجامعة عن بدء موعد التسجيل الإلكتروني وقواعد قبول الطلاب الجدد بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد2022/ 2021، يوم السبت الماضي الموافق 4 سبتمبر الجاري وحتي 18 سبتمبر القادم، وأعمال التسجيل تتم الكترونيا للالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب الجدد.