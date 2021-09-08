حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج العذراء إلى الابتعاد عن الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك جيدا تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

الشمس في برجك تمنحك إشراقة، فقط حافظ على اللباقة.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة سلمى حايك ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر.