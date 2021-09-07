حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7-9-2021 مهنيا وعاطفيا

الدقة في المواعيد أبرز ما يميز مواليد برج الجدي، الذين يشعرون بالغضب الشديد عند التأخير أو عدم الالتزام من الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مثاليا لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعبير عن مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.