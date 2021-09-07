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محمود مسلم

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 7-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:23 ص | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مواليد برج الدلو من الشخصيات القوية التي يمكنها فرض شخصيتها في أي مكان ومع أي شخص، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك اليوم أن تتجنب المغامرة والمخاطرة ولتكن حذرا في خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

اليوم قد يصيبك الفلك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي.. رتب أفكارك وكن كتوما.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

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