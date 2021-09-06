فسخت خطبتها من أحدهم.. 3 أشقاء يفسدون حفل زفاف في الفيوم

لحظات من الرعب عاشها عروسان خلال حفل زفافهما بمحافظة الفيوم، بعدما قام مجموعة من البلطجية استأجرهم خطيب العروس السابق، لإفساد حفل زفافهما والانتقام منها لفسخها الخطبة منه والزواج من آخر، حيث فوجئ العروسان باقتحام أربعة أشخاص للقاعة مقر حفل الزفاف وأشعلوا عدة شماريخ بكثافة تسببت في امتلاء القاعة بالدخان الكثيف وسط هروب المعازيم من شدة الاختناق وفسد حفل الزفاف، وتوجه العروسان لمنزلهما وفوجئا بوجود بدراجة نارية تقطع الطريق أمامهما، ثم تعدى عليهم مجهولون بالأسلحة البيضاء والشوم فأصيب العريس بجرح قطعي في الظهر والعروسة بكسر في اليد وخالها وخالتها بطعنات وكسور.

فسخت خطبتها منه.. شاب وأشقائه يفسدون حفل زفاف

وقال عبد العزيز شكري وشهرته «مجدي شكري»، والد العروسة «آية»، إنّ ابنته كانت مخطوبة لشاب يدعى «علاء الدين أ ك»، ولكنه فوجئ بأنّ الشاب يرافق «شلة بلطجية»، يتاجرون في المخدرات بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم، ونصحه كثيراً بالبحث عن عمل والالتزام ولكنه لم يستجب فاضطر هو وابنته لفسخ الخطبة نظراً لأنّه سينتهي به المطاف في السجن بسبب تصرفاته السيئة، ولكنه توّعدهم بالانتقام وقتلها حال زواجها من غيره.

المعازيم هربوا.. بلطجية يقتحمون قاعة أفراح ويشعلون الشماريخ

وأضاف والد العروسة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ ابنته تمت خطبتها بعد ذلك لشاب محترم يدعى أحمد جلال صميدة، ولكن ظل خطيبها السابق يهددهم، حتى جاء موعد الزفاف في إحدى القاعات بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم، وفوجئوا بدخول 4 بلطجية لقاعة الزفاف وأشعلوا شماريخ بكثافة فامتلأت القاعة بالدخان الكثيف وأصيب المعازيم باختناق وفروا هاربين خارج القاعة، فيما أخرج الأمن البلطجية الأربعة للخارج، موضحاً أنّ ابنته حزنت بشدة ولكنه قام بتهدأتها وأنهوا الزفاف واستقل العروسان الموكب متوجهين لمنزل الزوجية.

3 أشقاء و4 بلطجية يعترضون موكب زفاف ويصيبون العروسين

وكشف والد العروس أنّه قام بإيصال العروسين حتى السيارة وتحرّك موكب زفاف ابنته متوجهاً إلى شقة العروسة بأبراج المعلمين بجوار مستشفى التأمين الصحي بمدينة الفيوم، وعلى بُعد خطوات قليلة من قسم أول شرطة الفيوم، فوجئ موكب الزفاف بخطيب العروس السابق وشقيقيه يعترضون الموكب بدراجة نارية، وبرفقتهم 4 بلطجية آخرين فاضطر الموكب للتوقف، وهجم عليهم الأشقاء الثلاثة والبلطجية الأربعة بالأسلحة البيضاء والشوم.

طعنوا العريس وكسروا ذراع العروسة وأصابوا خالها وخالتها

وأوضح أنّه فوجئ بزوجته تتصل به وتستغيث به قائلةً: «إلحق بنتك اتكسرت وعريسها اتضرب بالسكينة وسرقوا دهبها»، فهرع مسرعاً إلى منزل ابنته، وفوجئ بإصابة العريس بطعنة نافذة في الظهر، والعروس بكسر بأحد الذراعين وأصابع اليد الأخرى، وخال العروس بطعنة بالفخذ، وخالتها بكسر في الكوع، كما قاموا بسرقة شبكة العروس، موضحاً أنّه جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

ضربهما خطيبها السابق: عروسان يقضيان ليلة زفافهما في المستشفى

وكشف أنّ ابنته وعريسها قضيا ليلة دخلتهما في مستشفى الفيوم العام، خصوصاً أنّ إصابة العريس كانت خطيرة، حيث أصيب بطعنة نافذة في الظهر من الجانب الأيمن، وجرى خياطة الجرح بـ 8 غرز، بينما تم تجبيس يد العروس وانكسرت فرحتها وجلست تبكي داخل المستشفى.

والد العروسة يطالب بسرعة ضبط البلطجية السبعة

وأشار والد العروس إلى أنّه جرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 11471 إداري قسم أول الفيوم، وحتى الآن لم يتم ضبط الجناة، مُطالباً أمن الفيوم بسرعة ضبطهم وتقديمهم للعدالة حتى تهدأ قلوبهم، خصوصاً ابنته التي تمر بحالة نفسية سيئة جراء ما حدث لها حيث تحولت ليلة العمر التي تنتظرها كل فتاة إلى معركة أصيبت خلالها هي وزوجها ولم يهنئا بها، وقضيا ليلتهما الأولى في المستشفى والثانية في قسم الشرطة والنيابة.