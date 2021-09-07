حياة كريمة بالغربية.. 600 مشروع بتكلفة ملياري جنيه

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، المشروعات الجارية بقرى مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، بما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

حياة كريمة بالغربية.. 2.8 مليار جنيه لتنفيذ 604 مشروع

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بقرى مركز زفتي تبلغ 604 مشروع بقيمة 2.8 مليار جنيه، تتنوع بين قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، الصحة، المجمعات الزراعية والبيطرية، الإسعاف والاتصالات، وتم الإنتهاء من 123 مشروعا منها وجاري العمل في باقي المشروعات بنسبة انجاز وصلت 18 %.

حياة كريمة بالغربية.. جولات ومتابعات ميدانية

وأوضح محافظ الغربية، إن هناك تنسيق بين كافة الجهات من أجل تذليل كافة العقبات لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في قرى مركز زفتى، وتوفير كافة قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات وجميعها مشروعات تنموية وخدمية ضمن البرنامج القومي ما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة.

وبيّن أنه يتابع بشكل يومي أعمال تنفيذ المشروعات مع المسؤولين وأنه يقوم بعمل جولات ميدانية ومتابعة على أرض الواقع لتفقد المشروعات وذلك بهدف تذليل أي عقبات على وجه السرعة تواجه عملية التنفيذ للمشروعات، لسرعة الانتهاء منها وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية و حياة كريمة للمواطنين.

حياة كريمة بالغربية.. نسب تنفيذ المشروعات

وأوضح محافظ الغربية أن نسب تنفيذ المشروعات في مبادرة حياة كريمة بالغربية تسير بشكل متميز، وهناك قرى تم الانتهاء من 90% من المشروعات فيها.

وكشف أنه قام بجولة تفقدية أمس، تابع خلالها تنفيذ المشروعات ومنها أعمال الإحلال والتجديد الجزئي لمدرسة شرشابة الثانوية المشتركة بعدد 21 فصلا لتخدم 18099 نسمة بتكلفة 7 ملايين جنيه، حيث وصلت نسب التنفيذ بها إلى 83٪؜.

كما تابع أعمال بناء وتشييد المجمع الزراعي بقرية حانوت والمقام على أرض الجمعية الزراعية بتكلفة مالية 5.225 مليون جنيه، كما تابع أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة حانوت الإعدادية المشتركة والتي تخدم 19258 نسمة بتكلفة مالية 1.1 مليون جنيه والتي وصلت نسب التنفيذ بها إلى15 ٪ ، بالإضافة إلى أعمال إنشاء مجمع الخدمات الذي سوف يخدم 19 ألف مواطن بتكلفة مالية 6 مليون جنيه.

وتابع أعمال بناء مجمع خدمات سنباط والمقام على أرض خلف الوحدة المحلية الحالية ليخدم 5 آلاف نسمة بتكلفة مالية 6 مليون جنيه ، ووصلت نسب الإنجاز به إلى 25٪ والمتوقع الانتهاء منه واستلامه خلال 5 شهور القادمة، و أعمال بناء مبنى جديد بمدرسة إبراهيم جمال الدين الإعدادية بقرية شرشابة بتكلفة مالية تقدر ب 4.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 22٪.