وزير خارجية بوروندي:ممتنون لدور مصر في الدفاع عن حقوقنا بالأمم المتحدة

قال وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو، إنه تناول مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، تعزيز التعاون بين البلدين، على مستوى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفي نيروبي، حتى نعمل على تنسيق أعمالنا وأنشطتنا بغية الدفاع عن مصالحنا المشتركة، واغتنمنا هذه الفرصة حتى نتوجه لمصر بالشكر على الدور الذي أدته عندما كانت عضوا في الأمم المتحدة من أجل تقديم الدعم لبوروندي، وأيضا في مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، ونحن ممتنون لمصر التي دافعت عن حقوقنا، وسنقوم بالعمل بالمثل.

وأضاف وزير خارجية بوروندي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر وبوروندي لديهما علاقات وثيقة وغنية وثرية، ويمكن لمصر أن تعول علينا في الأوقات العصيبة كما في الأوقات الجيدة.