اليوم.. طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

يؤدي اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر الجاري، طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي» للدور الثاني، ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

حجازي: امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2021 تسير دون مشاكل

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن امتحانات الثانوية العامة دور ثان تسير دون مشاكل، منوها بأن جميع اللجان الامتحانية مؤمنة تماما، ومعقمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، موضحا أنه تم رصد نحو 11 حالة غش حتى الآن منذ بداية امتحانات الدور الثاني.

حجازي: رصد 11 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة دور ثان حتى الآن

وأكد حجازي، في تصريحات صحفية، أن امتحانات الثانوية العامة دور ثان، تسير بشكل منضبط دون حدوث أى مشكلات، وأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لم ترصد أى تجاوزات خلال أول 4 أيام من بداية الامتحانات، منوها بأنه يتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للأطمئنان على سير الامتحانات، علاوة على تواجد ممثلي وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير الامتحانات بجميع المحافظات، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما ضد كورونا.

نائب وزير التعليم: لم نرصد أى تجاوزات خلال أول 4 أيام من امتحانات الثانوية دور ثان

يذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بداية العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على تجهيز جميع المدارس من الانتهاء من الصيانة وإستكمال المقاعد الخشبية بكل المدارس، لاستيعاب جموع الطلاب.