حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يمتلك قدرا كبيرا من الثقة بالذات لدرجة تكاد تصل عند البعض إلى الغرور، ويفضلون الألوان القوية التي تعبر عن شخصيتهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

اليوم تميل للانعزال كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وسلامتك واهتم بتنظيم جهودك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.