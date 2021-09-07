«الهجرة» توضح إجراءات تحويل الطلاب المصريين في الخارج لتقليل الاغتراب

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بعد التنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد فتح باب تقليل الاغتراب المرحلة الأولى والثانية 2021 «التحويلات»، للطلبة المصريين في الخارج من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، في حدود النسبة المقررة 10%، وذلك خلال الفترة من غد حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه بعد إعلان نتائج الترشيح سيقوم مكتب التنسيق بإعلان إتاحة الفرصة للطالب للتحويل لتقليل الاغتراب، بتسجيل رغبته للتحويل لكلية مناظرة أو غير مناظرة عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني في ضوء الضوابط والشروط المحددة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة الجغرافية أ، وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب أو إعادة ترشيحه إلى موقع آخر، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والاجنبية تتم عملية التحويل كالتالي:

1- يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية أ، وهي المنطقة التي قام الطالب بتحديدها مسبقا لتكون محل إقامته عند تسجيل بياناته الأساسية وكتابة رغباته على شبكة الإنترنت ويتم تطبيق التوزيع الجغرافي على هذه الشهادات ولا يسمح بتغيير عنوان الطالب بعد التسجيل.

2- يسمح بتحويل الطلاب المستجدين المرشحين من مكتب التنسيق للعام الجامعي 2022/2021 بين الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب أو بسبب النقل الإداري أو تحويل الحالات المرضية وذلك على النحو التالي:

أسباب التحويل من جامعة إلى أخرى

أ- يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

ب- لا يجوز التحويل بين الكليات التي يكون القبول بها والترشح لها على أساس القبول الإقليمي.

ج- يسمح للطالب بالتقديم للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الإلكتروني بنسبة 10 ٪ من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل، وفي حالة التساوي تطبق قاعدة المواد المرجحة وذلك للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وينتهي عمل مكتب التنسيق بخصوص التحويلات مع إعلان نتيجة التحويلات.