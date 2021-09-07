تجديد حبس المتهمين بخطف طفل المحلة 15 يوما على ذمة التحقيقات

قررت نيابة ثان المحلة الكبرى، تجديد حبس المتهمين بخطف الطفل « زياد البحيري»، من أمام منزله بطريق «طنطا- المحلة»، الأسبوع الماضي، بهدف طلب فدية مالية تقدر بنحو مليوني جنيه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في تحرير الطفل من المتهمين بعد خطفه من محل زيوت السيارات الخاص بوالده والكائن أسفل منزله على طريق «طنطا- المحلة»، واحتجازه داخل مخزن مهجور على طريق «المحلة- قطور»، بنطاق قرية السجاعية، مركز المحلة.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغا من أحمد البحيري، بقيام ملثمين بحوزتهما سيارة بخطف نجله «زياد»، 11 عاما، من أمام منزله على طريق «طنطا - المحلة»، من داخل محل تجاري خاصة به، ووضعاه داخل سيارة ملاكي وفرا هاربين، على طريق «المحلة- قطور».

وبالتسنيق بين الأجهزة الأمنية بالغربية وقطاع الأمن العام، تم تحرير الطفل وإعادته إلى أسرته بعد 72 ساعة من اختطافه، والقبض على المتهمين، داخل منزل مهجور على طريق قطور- المحلة، وتبين أن المتهمين هم بائعي خردة، من قرية سندسيس، مركز المحلة، وأنهما طلبا فدية مليوني جنيه من أسرة الطفل مقابل إطلاق سراحه، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.