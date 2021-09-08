تفاصيل الاكتتاب في صندوق «كل شهر» من بنك مصر.. عائد متميز وشراء يومي

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» عن فتح باب الاكتتاب في صندوق «كل شهر» لعملاء البنك، إذ يوفر الصندوق عائدا متميزا وشراء يوميا وتوزيعات شهرية، ويمكن تقديم طلبات الشراء يوميًا وتقديم طلبات الاسترداد شهريًا طبقًا لنشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق من أي فرع من فروع بنك مصر.

تفاصيل صندوق «كل شهر» من بنك مصر

وصندوق «كل شهر» هو عبارة عن وعاء ادخاري استثماري ويتم استثماره في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات وشهادات الادخار البنكية ووثائق الصناديق المشابهة، يستهدف عملاء كل من بنك مصر، وشركة مصر كابيتال وشركة مصر كبيتال لتداول السندات، من المستثمرين المحليين والأجانب سواء كانوا من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقيمة شراء الوثيقة الواحدة (جنيهًا واحدًا)، ويكون الحد الأدنى للشراء أول مرة 1000 وثيقة بواقع 1000 جنيه ولا يوجد حد أدنى بعد ذلك، ولا يوجد حد أقصى، ويتم الشراء خصمًا من الحساب (جاري - توفير)، إذ يتم استثمار قيمة الصندوق ككل ويتم احتساب عائد على نسب الاستثمار التي حققها الصندوق شهريًا، علمًا بأنّه يجوز وفقًا لرؤية مدير الاستثمار أن يجري توزيع عوائد شهرية كنسبة من الأرباح التي تزيد عن القيمة الاسمية للصندوق.

وتبلغ مدة الصندوق خمسة وعشرين عامًا تبدأ من تاريخ الترخيص للصندوق بإصدار وثائق الاستثمار، ولا توجد عمولات شراء أو استرداد.

وأضاف البنك أنّ عملية الشراء تتم يوميًا، والاسترداد شهريًا، علمّا بأنّه سيتم أول توزيع بعد اعتماد مراقب حسابات الصندوق لأول ميزانية بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب، أي أنّ أول ثلاثة أشهر من عمر الصندوق ستكون بلا توزيعات، وسيعتمد مدير الاستثمار التوزيعات بصفة شهرية ويتم استثمار قيمة الصندوق ككل ويتم احتساب عائد على نسب الاستثمار التي حققها الصندوق شهريًا.

ويتم فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من تاريخ 1 سبتمبر 2021 لمدة شهرين ويجوز غلق باب الاكتتاب بعد مرور خمسة أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب في حالة تغطية جميع الوثائق المطروحة للاكتتاب، ويتم تجميع طلبات الاسترداد يوميًا حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من يوم الأحد الأول من كل شهر وفي حالة كان يوم عطلة رسمية يتم تقديم الطلب في يوم العمل التالي.

طريقة تقديم طلبات الشراء

وأشار البنك عبر صفحته الرسمية إلى أنّه يتم تقديم طلبات الاكتتاب والشراء من خلال أي فرع لبنك مصر خلال مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع خصمًا من حساب توفير أو جارٍ، بحد أقصى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وبالنسبة لطلبات الشراء التي يتم تسجيلها بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا يتم ترحيلها إلى يوم الشراء الفعلي في يوم العمل التالي.

كما يمكن الشراء من خلال شركة «مصر كابيتال ش.م.م.»، و«شركة مصر كابيتال للوساطة في السندات»، علمًا بأنّه غير متاح الشراء من خلال خدمة الإنترنت البنكي الخاصة ببنك مصر.