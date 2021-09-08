الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبتين علمي وأدبي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أمس الإثنين في مؤتمر صحفي، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة 2021 للشعبة العلمية والأدبية.

ويبحث العديد من الطلاب خلال الساعات الماضية بصورة كبيرة عن تنسيق المرحلة الثالثة وأبرز الكليات والمعاهد المتاحة في الجامعات الحكومية المختلفة على مستوى الجمهورية والمعاهد العالية والمتوسطة للشعبة الأدبية والشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة من التنسيق لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي.

الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية

كليات تربية رياضية.

كليات السياحة والفنادق.

بعض كليات تربية أساسي.

كليات تربية موسيقية.

تربية طفولة.

المعاهد التابعة لكليات التكنولوجيا.

كليات تربية موسيقية.

المعاهد الخاصة والعالية والمتوسطة.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة الشعبة العلمية

كليات التربية الأساسي.

بعض الأقسام بكليات الزراعية.

تربية شعبة طفولة.

كلية التربية النوعية.

كليات حقوق انتظام وانتساب.

كليات آداب جميع الأقسام انتظام وانتساب.

جميع معاهد التمريض.

كلية السياحة والفنادق.

كليات تربية رياضية.

كلية التربية الفنية.

كليات التكنولوجيا.

كليات تربية موسيقية.

كافة المعاهد العالية والخاصة والمتوسطة.

معاهد وكليات خاصة بمصروفات

وهناك العديد من المعاهد الخاصة لطلاب المرحلة الثالثة وهي كما يلي:

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نُظم) بالمقطم.

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.

الجزيره العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية شعبة نظم معلومات إدارية.

ربية شعبة تربية فنية السويس.

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي).

المعهد التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال.

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية.

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر.