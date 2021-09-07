بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت موديل 2022 في مصر

شهد سوق السيارات المصري خلال الشهرين الماضيين، زيادة كبيرة ومتكررة على العديد من السيارات المختلفة تحت مسمى ظاهرة «الأوفر برايس»، وذلك بسبب قلة المعروض وتوافرها في السوق، ومن أبرز الطرازات التي شهدت زيادة في أسعارها هما طرازين من الشركات العالمية الكورية «هيونداي واتلي»، والتي تحتل نسب كبيرة من مبيعات السيارات في مصر، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» موصفات أسعار «هيونداي أكسنت HCL»، و«هيونداي النترا HD».

أسعار هيونداي أكسنت HCL 2022 بعد الزيادة الأخيرة

- تأتي في السوق بأربع فئات مختلفة التجهيزات.

- الفئة الأولى بسعر 260,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 280,000 جنيه.

- الفئة الثالثة 280,000 جنيه.

- الفئة الرابعة 300,000 جنيه.

موصافات هيونداي أكسنت HCL 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

أسعار هيونداي إلنترا اتش دى 2022 بعد الزيادة الأخيرة .

- تأتي في السوق بأربع فئات مختلفة التجهيزات.

- الفئة الأولى بسعر 246,900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 253,900 جنيه.

- الفئة الثالثة 266,900 جنيه.

- الفئة الرابعة 270,900 جنيه.

موصافات هيونداي إلنترا اتش دى 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 121 حصان، وعزم دوران 153 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 11.3 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.